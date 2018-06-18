"Саратовские авиалинии" возмущены действиями главы Росавиации
18 июня 2018 12:55
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Как сообщили в "Саратовских авиалиниях", пассажирам было возвращено 184,6 млн руб. за купленные 29 222 билета. На обработку каждой претензии, по положению Воздушного кодекса, отводится 30 дней с момента ее поступления. Напомним, решением Росавиации от 30 мая у авиакомпании был аннулирован сертификат эксплуатанта.
Авиакомпания предоставила официальный комментарий относительно отзыва своей заявки на получение сертификата эксплуатанта: "В ходе встречи собственника авиакомпании с руководителем Росавиации была достигнута договоренность, о том, что авиакомпания выводит из своего парка все Ан-148, которые с марта месяца стоят на приколе, на Воронежском авиационном заводе, который не может их отремонтировать. Включает в заявку 3 воздушных судна Embraer. В июле авиакомпания должна была получить четвертый Embraer, а до конца года один Boeing или Embraer, оплата за них уже была произведена. А в течение 2019 г. компания планировала заменить все ЯК-42 на Embraer и, таким образом,к концу года полностью обновить свой парк. Глава Росавиации со своей стороны заверил, что заявка будет рассмотрена в кратчайшие сроки, а именно, в течение 10-15 дней. Из его слов следует, что, если авиакомпания подала заявление о намерении получить новый сертификат эксплуатанта 1 июня, то максимум 15 -16 числа она должны была его получить. Нерадько пообещал всяческую методическую помощь со стороны служб Росавиации в оформлении и прохождении заявки. Обещания не были выполнены. Более того, ответственный за прохождение заявки - заместитель руководителя Клим перестал выходить на связь. Вместо этого ведомство распространяет информацию о том, что авиакомпания не соблюдает договоренности.
12 июня на совещании лизингодателем было объявлено о расторжении договора лизинга воздушных судов. В связи с этим 13 июня "Саратовские авиалинии" отозвало свою заявку и таким образом, авиакомпании в Саратове больше не будет. Желаем Нерадько отремонтировать 600 м. загубленной полосы в аэропорту Сабуровка и освоить новые бюджетные вливания. А коллектив "Саратовских авиалиний" возмущен действиями господина Нерадько!", приводит комментарий СарБК.
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