Саратовская область и "ПривЖД" договорились построить западный ж/д-обход Саратова
7 марта 2018 13:36
167
"ПривЖД" и Саратовская область подписали соглашение о взаимодействии при строительстве западного железнодорожного обхода Саратова. Целью проекта является развитие железнодорожной инфраструктуры и создание необходимой пропускной способности на подходах к Саратовскому узлу и перенаправление транзитного грузового движения в обход города.
Планируется строительство нового железнодорожного участка Курдюм – Ивановский, что позволит обеспечить перевозку дополнительного объема грузов через Саратовский ж/д-узел порядка 49,2 млн т., в том числе 30 млн т. в направлении портов Азово-Черноморского бассейна, пишет СарБК.
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
16 февраля 2018 14:00
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
609
15 февраля 2018 13:42
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске. В мире
558
12 февраля 2018 09:29
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila. Культура
1126
30 января 2018 10:23
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
761
30 января 2018 09:52
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
817
15 января 2018 11:35
Глава региона предложил в первой декаде февраля в Похвистнево провести специальное совещание на эту тему. Социум
2179
Фоторепортажи
18 февраля 2018 16:34
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева. Культура
1431
2 февраля 2018 10:42
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга». Социум
736
20 ноября 2017 19:45
Это 11500 магазин X5 Retail Group. Новости компаний
3885
6 ноября 2017 20:20
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек. Социум
2241
17 сентября 2017 19:49
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и... Социум
2674
11 сентября 2017 13:15
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары. Социум
2584
Мероприятия
В Самаре на стадионе "Локомотив" прошел товарищеский матч ветеранов "Крыльев" и сборной команды облправительства
На сцене Самарского академического театра оперы и балета пройдут гастроли Московского театра «Современник»