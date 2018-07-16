Санкт-Петербург и Казань могут побороться за проведение летних Олимпийских игр в 2036 году
16 июля 2018 14:04
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«2024 и 2028 год уже заняты, Игры пройдут в Европе и Америке, а на заявку 2032 года могут претендовать другие континенты. Я думаю, можно теоретически говорить о подаче заявки на проведение Игр 2036 года. Это, конечно, длительная перспектива, многое может произойти, но тем не менее мы говорим, что уже сегодня можем рассматривать возможность проведения крупнейших спортивных мероприятий», — пояснил Поздняков в интервью «Интерфаксу».
Он добавил, что на соревнования могут претендовать только города-миллионники, в которых ранее не проводилась Олимпиада.
По мнению Позднякова, в столице Татарстана «хорошо развита спортивная инфраструктура, Казань объединяет и Европу, и Азию, является своеобразным космополитическим центром».
Глава ОКР добавил, что заявку надо подать в 2028 году, пишут "Известия".
Ближайшая летняя Олимпиада пройдет в Токио в 2020-м. Игры 2024 и 2028 годов будут проводиться в Париже и Лос-Анджелесе.
В России ОИ проводились в последний раз в 2014 году. Тогда это были зимние Игры.
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