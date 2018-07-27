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Новости /  В стране  

Самое длительное в этом веке затмение Луны состоится сегодня

27 июля 2018 09:49
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Самое длительное в этом веке затмение Луны состоится сегодня
Затмение будет видно практически на всей территории России.

Оно начнётся после 9 вечера и продлится до часу ночи. Затмение будет видно практически на всей территории России, говорят в московском планетарии. Кроме того, этим вечером Марс будет проходить максимально близко к Земле, поэтому Луну и Марс можно будет наблюдать недалеко друг от друга на юго-восточном горизонте, рассказали специалисты.
Наилучшие условия для наблюдения за затмением складываются на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале, сообщает Эхо Москвы.

Сегодня же состоится великое противостояние Марса.

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