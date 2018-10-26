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Самарской области нужны вытрезвители

26 октября 2018 13:39
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Самарской области нужны вытрезвители
Временная изоляция и оказание помощи пьяным поможет обеспечить их безопасность и безопасность окружающих.

Общественная комиссия при комитете Самарской губернской думы по здравоохранению, демографии и социальной политике под председательством Марины Сидухиной подняла вопрос о возвращении в регион системы вытрезвителей, подобной той, что существовала в СССР, пишет "ФедералПресс". Сегодня в губернии функционируют шесть специализированных медпунктов для освидетельствования и временного пребывания лиц в алкогольном опьянении. Однако это не снижает рост числа преступлений, совершенных под воздействием спиртного. Временная изоляция и оказание помощи таким людям поможет обеспечить их безопасность и безопасность окружающих. Для чего стоит рассмотреть варианты создания новой или частичного возвращения советской модели вытрезвителей, считает Марина Сидухина:

«Оптимальной советскую модель системы вытрезвителей назвать нельзя. Но рациональное зерно в ней на тот момент было. Извлечь это зерно в сложившейся ситуации сегодня можно. Я провела мини-опрос среди жителей региона – возможно ли возвращение к системе медвытрезвителей. И в том, что мы должны иметь такие учреждения, никто не сомневается. Но нужно определиться с формой и финансированием. Будет ли оно муниципальным или необходимо софинансирование из областного бюджета? А, может быть, требуются субсидии из федерального бюджета? Этот вопрос мы прорабатываем и, думаю, в ближайшее время вновь вернемся с ним в публичную плоскость, чтобы обсудить его уже с заинтересованными министерствами и ведомствами – Минздравом, Минсоцдемографии, Минфином и Советом муниципальных образований.

Вопрос формы учреждения не менее сложен. В советское время вытрезвители были подведомственны органам внутренних дел. В 2001 году в связи с реорганизацией они вышли из их ведения. Стоит ли сегодня вернуть их обратно, однозначно сказать нельзя. Это явно межведомственный вопрос.

Нам ясно, что не должны погибать люди, страдающие алкоголизмом или однажды оказавшиеся в нетрезвом виде на улице без возможности оказаться в теплом помещении. Ясно, что нужно охранять общественный порядок, который иногда нарушают граждане, находясь в алкогольном опьянении. Ясно, что часто и много выпивающих людей нужно ставить на учет в спецучреждениях, – сегодня они находятся под крылом наркологических диспансеров, что, возможно, неправильно. Мало приводить в чувства пьяных, важно проводить профилактику потребления. Забирая человека в вытрезвитель и спасая его на одну ночь, мы должны понимать, куда он пойдет на утро – в семью или опять бродяжничать и выпивать.

Часть этих задач ложится на плечи здравоохранения, часть – на органы социальной защиты, часть – на правоохранителей. Ведомства однозначно должны работать бок о бок. К примеру, «клиентов» вытрезвителей потребуется доставлять с обязательным присутствием или непосредственным участием силовиков – выпившие люди бывают агрессивны. А если буйному через пять минут понадобится медицинская помощь, рядом должны быть медики. Необходим алгоритм, которого сегодня у нас пока нет. В системе органов здравоохранения и соцзащиты отсутствуют достаточные правовые основания для создания спецучреждений по аналогии с советской системой.

Для определения алгоритма нам нужно понять форму будущего учреждения, а затем составлять штатное расписание, определив, каких специалистов привлечь. В Самарской области учреждений, где работали бы и медики, и правоохранители, не было. Поэтому сегодня мы изучаем опыт других субъектов, где уже созданы соответствующие ГБУ. Возможно, нам не придется изобретать велосипед, а останется лишь применить эту модель у себя».


Фото pixabay.com
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