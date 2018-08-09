США объявили дату вступления в силу новых санкций против России
9 августа 2018 12:50
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Эти ограничительные меры связаны с так называемым делом Скрипалей, сообщает Госдепартамент.
— После истечения 15-дневного периода с момента уведомления конгресса эти санкции вступят в силу, соответствующее уведомление будет опубликовано в Федеральном реестре предположительно 22 августа 2018 года, — отмечает внешнеполитическое ведомство США.
Напомним, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом в марте в британском городе Солсбери. Лондон обвинил РФ в причастности к случившемуся. Москва категорически отвергает все эти обвинения. Также Посольство РФ неоднократно сообщало, что Лондон отказывается от контактов по расследованию. Ранее Юлия Скрипаль, которая оправилась от отравления раньше отца, рассказала о состоянии Сергея, пишет Лайф.
Фото: pixabay.com
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