СМИ заявили, что нашли "странные" паспорта Петрова и Боширова
15 сентября 2018 10:40
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Группа расследователей Bellingcat и издание The Insider опубликовали документы, которые, как они утверждают, принадлежат Александру Петрову и Руслану Боширову — их Лондон подозревает в отравлении Скрипалей.
Как утверждают авторы расследования, на файле с паспортными данными Петрова присутствует штамп "сведений не давать", а файл с биографией пуст и там значится подпись "с. с." (совершенно секретно). Отмечается, что в досье ФМС нет данных о предыдущих паспортах Петрова, а первая запись только от 2009 года. На основании этих данных исследователи делают вывод о причастности мужчины к "российским спецслужбам".
Также в распоряжении авторов расследования оказались данные о регистрации на рейс в Лондон. По их данным, номера загранпаспортов Боширова и Петрова отличаются всего одной цифрой и этих документов якобы тоже нет в базе ФМС. Также заявляется, что мужчины купили билеты на самолёт за день до вылета.
Напомним, ранее Петров и Боширов дали интервью Маргарите Симоньян. Они рассказали о поездке в Солсбери и призвали реальных отравителей Скрипалей принести им извинения, поскольку теперь мужчины не могут спокойно выйти на улицу и опасаются за свою жизнь и безопасность близких, пишет Лайф.
Фото: Кадр из видео канала RT на YouTube
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