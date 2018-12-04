СМИ узнали об изменении качества пива в России
4 декабря 2018 10:44
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Требования к качеству пива в России могут измениться: новый техрегламент безопасности алкогольной продукции ЕАЭС допускает заменять зерном и сахаросодержащими продуктами до 50% солода вместо 20%, что прописано в российском законе о регулировании алкогольного рынка.
Проект документа уже одобрен коллегией Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), 5 декабря регламент рассмотрит совет комиссии, сообщил представитель ЕЭК. Как пишут «Ведомости», ссылаясь на два осведомленных источника, высока вероятность, что новая норма будет принята.
В этом случае требования станут обязательными для всех членов ЕАЭС, в частности, России. За разработку новых правил отвечает Минфин, который дал замечание по этому пункту документа. Ведомство понимает идею изменить состав пива как попытку снизить его качество и не поддерживает это.
По словам двух человек, знакомых с ходом обсуждения регламента, его изменения на руку транснациональным пивоваренным компаниям, поскольку они могут добиться существенной экономии на производстве. Основные заменители ячменного солода — рис и кукуруза — часто дешевле его, поясняет директор «Совэкона» Андрей Сизов.
Однако крупные пивовары не связывают новые правила с экономией на производстве. Так, представитель «Балтики» Алексей Кедрин уверяет, что экстракты фруктов, соки, ягоды, специальные сорта зерна дороже солода. Его точку зрения поддерживает представитель AB InBev Efes Ораз Дурдыев. Он считает, что пивовары станут более гибкими и креативными в вопросах рецептуры, смогут расширить ассортимент и предложить более широкую палитру вкусов и видов слабоалкогольного напитка.
Переходный период на новые требования к пиву — два года, сказано в проекте регламента, пишут "Известия".
Ранее «Роскачество» рассказало о видах пивных напитков в магазинах. Оказалось, что в основном они представляют собой лишь смесь спирта и газировки.
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