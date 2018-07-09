СМИ узнали о критике правительства в адрес нацпроекта по здравоохранению
9 июля 2018 11:00
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Правительство раскритиковало подготовленный Минздравом нацпроект по здравоохранению. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета «Коммерсантъ». Как указал один из собеседников издания в кабмине, правительство предложенную инициативу, а также описанные в ней подходы «не одобряет». Доработка документа, как отмечает газета, должна завершиться к октябрю.
Нацпроект по здравоохранению, по информации издания, 3–5 июля уже обсуждался на совещаниях в кабмине, в том числе у председателя российского правительства Дмитрия Медведева и вице-премьера Татьяны Голиковой. Его копия, датированная 3 июля, имеется в распоряжении издания. Документ, по информации «Коммерсанта», подписан министром здравоохранения Вероникой Скворцовой, она же является руководителем нацпроекта.
Документ, в частности, как и говорила прежде Скворцова, предусматривает развитие онкологической помощи. Оно предполагает увеличение расходов системы ОМС на онкопомощь с 2019 года более чем в три раза за счет спецсубсидии из федерального бюджета. Кроме того, 982 млрд руб. до 2024 года нацпроект предлагает потратить на переоснащение существующих онкоцентров, а также создание онкоамбулаторий и региональных лабораторных референс-центров.
Помимо этого подготовленный Минздравом нацпроект предлагает развернуть в России сеть по лечению сосудистых заболеваний, а также охватить профилактическими медосмотрами к 2024 году 90% населения страны. Также в документ заложена инициатива о цифровизации здравоохранения (на нее в ведомстве надеются потратить около $2 млрд). В России должен быть создан единый контур информобслуживания здравоохранения, к 2021 году обеспечено полное подключение к сети большинства больниц, к 2023 году в стране должна появиться система электронных рецептов, а к 2022 году — обеспечена цифровизация большей части медицинского документооборота.
Вместе в этим Минздрав предложил повышать квалификацию врачей и среднего медперсонала. Обучение, согласно документу нацпроекта, в основном будет проходить на специальном портале. В целом свою квалификацию, согласно инициативе, должны будут повысить не менее 1,88 млн врачей и медсестер. Закрытие кадрового дефицита в системе здравоохранения, как указывает издание, является одной из прямых задач нацпроекта. Именно это, по данным газеты, не нравится правительству, в частности, идея Минздрава включить в качестве показателей нацпроекта внутренние цели — например, количество незанятых вакансий в больницах или число регионов, участвующих деньгами в том или ином федеральном проекте. Эти цели, как пояснил источник газеты, по мнению кабмина, легко выполняются формально и прямо никак не влияют на потребителей медуслуг.
Национальные проекты правительство разрабатывает по майскому указу президента. 6 июля стало известно о том, что правительство планирует потратить на нацпроект по здравоохранению 1,5 трлн руб.
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