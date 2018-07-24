СМИ узнали детали финального сезона «Игры престолов»
24 июля 2018 09:10
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По данным издания Metro, действие восьмого сезона будет перенесено на тысячу лет до событий, описывавшихся в предыдущих частях. Сценарий будет основан на двух ранее не опубликованных частях «Песни Льда и Пламени» Джорджа Мартина.
Как сообщает журнал The Hollywood Reporter, из финального сезона зрители узнают о происхождении Белых ходоков, загадках Вестероса и зарождении дома Старков. Кастинг-директор уже занимается поиском актеров на «маленькие, но очень значимые роли» для восьмого сезона.
Ранее исполнительница роли Маргери Тирелл актриса Натали Дормер похвасталась, что знает, чем закончится сериал, пишут "Известия".
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