СМИ сообщают о массовых увольнениях редакторов «Прямого эфира»
26 ноября 2018 12:28
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От Андрея Малахова, ведущего телепередачу «Прямой эфир», массово увольняются сотрудники, сообщают СМИ. Команда ток-шоу почти полностью поменялась.
Со скандального ток-шоу «Прямой эфир», ведущий которого Андрей Малахов, стали массово увольняться редакторы, сообщает портал Ura.Ru со ссылкой на источник, знакомый со съемочным процессом.
О причинах ухода сотрудников не сообщается. Однако информагентство отмечает, что за прошедший год состав команды телепередачи почти полностью обновился, пишет tsargrad.tv.
Напомним, что телезрители ВГТРК были возмущены программой «Прямой эфир» после драки, устроенной участниками ток-шоу Гогеном Солнцевым и его супругой. В своих комментариях к записи программы, размещенной на YouTube, зрители спрашивали руководство программы: «Какая цель этих грязных, тупых шоу, господин Малахов?» В настоящее время планируется подписание петиции, требующей закрытия ток-шоу.
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