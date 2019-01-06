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СМИ: Россия готова прервать диалог с NASA по окололунной станции из-за Рогозина

6 января 2019 13:10
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СМИ: Россия готова прервать диалог с NASA по окололунной станции из-за Рогозина
Такая ситуация возможна из-за отмены визита главы госкорпорации в США, о чём стало известно накануне.

"Роскосмос" готов отказаться от переговоров с NASA об участии в создании окололунной станции Gateway из-за отмены визита главы госкорпорации Дмитрия Рогозина в США. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

— Ситуация может негативно сказаться на переговорах об участии в создании окололунной станции и в проведении совместных научных исследований на борту Международной космической станции, вплоть до отмены уже достигнутых договорённостей, —заявил собеседник агентства, комментируя возможные последствия от срыва визита.

Напомним, что о возможной отмене визита Рогозина в США стало известно накануне. В "Роскосмосе" сразу потребовали объяснений от американской стороны.

Как уже писал Лайф, "Роскосмос" работает над созданием новой госпрограммы по освоению Луны. В ней предусмотрено строительство нового корабля, решение проблем радиационной безопасности, а также отправка на спутник Земли российских автоматических станций.

Также сообщалось, что на период с 2025 по 2035 год намечены первые пилотируемые полёты на поверхность Луны и создание первых элементов посещаемой базы.

Впрочем, США тоже обозначили амбиции около Луны. Лайф выяснил, насколько это реально и смогут ли американцы без помощи других стран потянуть такой проект.

Ранее глава НАСА Джим Брайденстайн заявил, что был вынужден отозвать приглашение главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина в США из-за требований сенаторов. Об этом он сказал в интервью газете The Washington Post.

— Мы слышали от многих сенаторов, что это не очень хорошая идея — заявил Брайденстайн. — И я хотел подстроиться под интересы сенаторов, поэтому я отменил приглашение.

О возможной полной отмене визита Рогозина в США стало известно накануне. В "Роскосмосе" сразу потребовали объяснений от американской стороны.

Напомним, визит Дмитрия Рогозина в США должен был стать ответным. Джим Брайденстайн прилетал в Россию в прошлом году. Он присутствовал при запуске российско-американского экипажа на МКС, когда произошла авария и ракета взорвалась. Никто не пострадал благодаря спасательной системе.

Брайденстайн даже после этого уверял, что отношения США и России в космосе крепче, чем когда-либо, пишет Лайф.


pixabay.com

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