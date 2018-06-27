СК заявил о подтверждении версии гибели Ан-148 из-за ошибки пилотов
27 июня 2018 12:49
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Сотрудники Следственного комитета России (СК) совместно с экспертами Межгосударственного авиационного комитета (МАК) посекундно восстановили историю последнего полета Ан-148 компании «Саратовские авиалинии», разбившегося 11 февраля в Подмосковье, сообщила РБК официальный представитель СК Светлана Петренко.
По ее словам, в ходе расследования подтвердилась основная версия, по которой причиной крушения стали неверные действия экипажа.
«Согласно данным расшифровки бортовых самописцев, пилоты не включили обогрев датчиков определения скорости, и в ходе набора высоты произошло их обледенение. Командир корабля Валерий Губанов получил неверные сведения о падении скорости и принял меры по разгону судна путем перевода его в пикирование. При этом в нарушение инструкции был превышен угол наклона судна, самолет потерял управляемость», — заявила Петренко.
Официальный представитель СК пояснила, что 26 июня глава ведомства Александр Бастрыкин провел оперативное совещание на месте катастрофы, в ходе которого заслушал отчеты своих подчиненных и представителей других ведомств о ходе расследования. «Решение о проведении оперативного совещания на месте происшествия было принято главой ведомства для оценки полноты следственных действий в связи с многочисленными жалобами на недостатки следствия, сроки проведения экспертиз», — отметила Петренко.
По ее словам, по завершении совещания Бастрыкин поручил, не дожидаясь заключения МАКа, назначить комплексную летную авиационно-техническую судебную экспертизу. По ее результатам должны быть приняты «решения о лицах, причастных к преступлению».
Самолет Ан-148 авиакомпании «Саратовские авиалинии» потерпел крушение 11 февраля в Подмосковье. Жертвами катастрофы стал 71 человек. По версии Межгосударственного авиационного комитета, причиной катастрофы стало обледенение приемников полного давления, которое исказило показания датчиков скорости. Из-за этого пилоты предприняли ряд ошибочных действий, которые привели к тому, что самолет врезался в землю.
После катастрофы Росавиация провела проверки в «Саратовских авиалиниях». На основании выявленных нарушений 30 мая у авиакомпании был отозван сертификат эксплуатанта с указанием, что компания не отвечает требованиям безопасности полетов и не может выполнять перевозки без рисков и угроз для пассажиров, пишет РБК.
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