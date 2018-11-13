Штрафы за езду без техосмотра вырастут в два с половиной раза
13 ноября 2018 15:15
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Правительство внесло в Госдуму три инициативы, касающиеся техосмотра автомобилей. Сегодня их планирует рассмотреть комитет по госстроительству и законодательству.
Во-первых, планируется увеличить штрафы для граждан, ездящих без диагностической карты. Во-вторых, процедура фото- и видеофиксации прохождения техосмотра станет обязательной. И наконец, для неаккредитованных операторов могут ввести уголовную ответственность. Им грозит до пяти лет колонии.
Усиление административной ответственности предполагается для всех участников техосмотра. Так, за неверные данные в диагностической карте экспертам будет грозить дисквалификация. Должностным лицам за нарушение порядка ведения реестра операторов ТО придется заплатить штраф в размере 30–50 тысяч рублей. А штраф для юрлиц может составить 50–200 тысяч.
Если водители решат ездить на автомобиле без диагностической карточки, то санкция для них составит не 500-800 рублей, как сейчас, а 2000 рублей. За отсутствие карточки техосмотра штрафуют водителей пассажирских автобусов, легковых такси, грузовиков, в которых есть больше восьми мест для пассажиров и с водителей транспорта, перевозящего опасные грузы.
С помощью фото- и видеофиксации техосмотра планируется достоверно устанавливать сам факт проведения ТО. При этом диагностическую карту водители смогут оформить и в электронном виде, эксперт сможет подписать ее электронной подписью. Кроме того, предполагается установить пропускную способность пункта техосмотра. Рассчитывать ее будут по специальной методике, а контролем над правильностью расчетов займется Российский союз автостраховщиков (РСА).
Еще один документ вводит уголовную ответственность за проведение техосмотра без аккредитации. Сначала нарушителям будет грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей. При совершении преступления группой лиц или с извлечением особо крупной выгоды – штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до пяти лет, пишет "ФедералПресс".
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