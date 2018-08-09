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Новости /  В стране  

Школьникам и студентам России будут прививать нетерпимость к коррупции

9 августа 2018 09:10
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Школьникам и студентам России будут прививать нетерпимость к коррупции
Обновить образовательные стандарты поручено Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруду.

Правительство России уточнило сроки, когда в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) внесут изменения, которые позволят выработать у обучающихся нетерпимое отношение к коррупции. Стандарты обновят до мая 2019 года, сообщает RT со ссылкой на пресс-службу правительства.

Обновить образовательные стандарты поручено Минобрнауки, Минпросвещения и Минтруду. Правительство действует в рамках Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы, который в июне подписал президент России Владимир Путин.

В августе газета «Известия» писала, что Минтруд разработал поправки в закон «Об образовании в РФ», которые дают ведомству полномочия утверждать типовые программы по вопросам противодействия коррупции.

Фото: pixabay.com

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