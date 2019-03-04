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С 1 марта вводится обязательная цифровая маркировка табака

4 марта 2019 12:42
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С 1 марта вводится обязательная цифровая маркировка табака
Эксперты сходятся во мнении, что новая маркировка спровоцирует новый виток роста цен на табак.

Лайф выяснил, как могут измениться цены на табак этой весной и какие категории сигарет подорожают больше.

Эксперимент по цифровой маркировке табачной продукции стартовал ещё в январе. На пачку наносится специальный двухмерный код в формате Data Matrix. Он содержит информацию, которая позволяет легко определить подлинность продукции. Это название марки, дата, место и время производства пачки. Если раньше маркировка шла в тестовом режиме, то с 1 марта стала обязательной.

— Обязательная электронная маркировка сигарет вводится в первую очередь для того, чтобы очистить рынок от контрафакта, — поясняет первый вице-президент "Опоры России" Павел Сигал. — Это неизбежно приведёт к взлёту цен на сигареты. На сегодня доля нелегального табака на российском рынке составляет около 10%. После того как он исчезнет, у производителей легальной продукции появится возможность наверстать упущенную долю бюджета. Цифровая система отслеживания контрафакта подтвердила свою эффективность и вскоре подключит всех участников сети. На данный момент в процесс проверки вовлечено около 5000 онлайн-касс.

Сигареты подорожают на 8–10%, считает старший аналитик информационно-аналитического центра "Альпари" Анна Бодрова. По её словам, сильнее всего увеличится в цене продукция массового спроса, то есть среднего ценового сегмента. Менее всего подорожают дорогие сигареты. Производитель сейчас будет закладывать максимум своих издержек в конечную цену продукции, пока идёт процесс обкатки технологий и подсчёта трат. За все подобные инициативы заплатит потребитель из своего кармана, потому что производитель включит все эти расходы в свою цену, заключает аналитик.

— Введение обязательной маркировки табака обязательно отразится на розничных ценах на сигареты, — считает независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов. — Ведь производители табака включат затраты на покупку маркирующего оборудования и его эксплуатацию в цены на свою продукцию. И это как по цепочке повлечет за собой подъём стоимости сигарет, возможно, и не быстрый. Я думаю, будет порядка 5%, ведь основная маржа от их продажи "сидит" не в табаке, выращиваемом на плантациях, а в их выпуске и сбыте.

Как отмечает директор центра по сертификации продукции "Тестпродукт" Дмитрий Червяков, печать кода на упаковке может стоить 1–2 рубля. Кроме того, по его словам, точкам продаж приобретать дополнительное дорогостоящее оборудование не нужно. Код считывает обычный 2D-сканер, который установлен практически в каждом магазине. На этом основании он считает, что новая маркировка вообще никак не отразится на цене табака.

Впрочем, в самих табачных компаниях настроены не так оптимистично. В индустрии считают, что цены могут повыситься, но оценить, насколько, пока не берутся.

— Нанесение средств идентификации, безусловно, повлияет на стоимость производства единицы товара, поскольку производитель несёт расходы на программно-аппаратные комплексы, их установку и обслуживание, — говорит директор по корпоративным и юридическим вопросам "Империал тобакко" Илона Миртова. — Точно оценить уровень роста цен можно будет после утверждения всех требований к процессам маркировки и информационного обмена, а также утверждения правительством размера платы за предоставление кодов маркировки. Надеемся, что стоимость кода не превысит стоимость аналогичного кода в ЕС, где она составляет менее 8 копеек.


Фото: pixabay.com
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