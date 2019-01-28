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С 1 февраля в РФ повысят пособия ветеранам и инвалидам

28 января 2019 12:42
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С 1 февраля в РФ повысят пособия ветеранам и инвалидам Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

С 1 февраля ряд пособий и компенсаций повысится в России на 4,3%.— Установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в размере 1,043, — говорится в документе на сайте правительства.
Это решение распространяется на выплаты, пособия и компенсации для ветеранов, инвалидов, граждан с детьми, а также на те, которые выдаются при обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, сообщает Лайф.

Фото pixabay.com
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