С 1 февраля в РФ повысят пособия ветеранам и инвалидам
28 января 2019 12:42
81
С 1 февраля ряд пособий и компенсаций повысится в России на 4,3%.— Установлен коэффициент индексации выплат, пособий и компенсаций в размере 1,043, — говорится в документе на сайте правительства.
Это решение распространяется на выплаты, пособия и компенсации для ветеранов, инвалидов, граждан с детьми, а также на те, которые выдаются при обязательном соцстраховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, сообщает Лайф.
Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Комментарии
Видео
28 января 2019 11:31
12 автомобилей отправились в районные больницы Самарской губернии. Здравоохранение
121
27 января 2019 11:07
Для того чтобы помочь бедному животному, подросток и его мама поливали лёд водой. Происшествия
398
24 января 2019 09:24
Всего 338 домов и 62 274 жителей Самары пока остаются без тепла. ЖКХ
412
12 января 2019 12:20
Работа организована в две смены. ЖКХ
822
6 января 2019 11:47
Происшествие попало в объектив экшн-камеры. Происшествия
1025
3 января 2019 13:04
Их прокомментировал губернатор Дмитрий Азаров. Экономика региона
1234
Фоторепортажи
7 ноября 2018 20:49
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти. Социум
1800
7 ноября 2018 17:40
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств. Социум
1583
6 октября 2018 19:31
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1884
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
2256
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
2480
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
3714
Мероприятия