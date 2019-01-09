Роструд напомнил россиянам о следующих длинных выходных
9 января 2019 13:58
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Ближайшие длинные выходные ожидают россиян с 8 по 10 марта в связи с празднованием Международного женского дня, напомнили в среду в пресс-центре Федеральной службы по труду и занятости.
«Выходной день в честь Дня защитника Отечества, который приходится в этом году на субботу, был перенесен постановлением правительства на 10 мая», — передает сообщение ведомства агентство ТАСС.
На этой неделе российские граждане будут работать всего лишь три дня. Первый рабочий день после десятидневных новогодних каникул выпадает на среду, 9 января, пишут "Известия".
pixabay.com
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