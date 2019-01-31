Росстат изменит методику измерения бедности
31 января 2019 13:25
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Росстат с 2020 года изменит методику оценки бедности. Выборку дополнят категориями людей, которые сейчас в нее не входят, рассказали в ведомстве РБК.
Там пояснили, что анализ текущей методики показал, что ее необходимо модернизировать. В частности, в выборку включат женщин с детьми до шести лет. Они входят в категорию риска по бедности, пояснила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. По ее словам, государство стимулирует рождение детей, но социальная поддержка молодых родителей нестабильна. В 1,5 года выплаты на детей резко снижаются, а следующая стадия поддержки нуждающихся начинается только после того, как дети идут в школу.
Эксперт предупредила, что после введения новой методики число бедных в России может вырасти, пишут "Известия".
Фото pixabay.com
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