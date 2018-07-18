Я нашел ошибку
Главные новости: 
Он включает в себя пешеходные зоны, велопрокат, спортивные и детские площадки, зоны массовых мероприятий, планируется развитие территории прибрежного парка.
Дмитрий Азаров осмотрел проект благоустройства набережной Тольятти
В состав комплексной мультидисциплинарной бригады госпиталя входят врач-гериатр, специалист по социальной работе, хирург, уролог, невролог, офтальмолог.
Гериатрическая бригада осмотрит пожилых жителей Тольятти
Улица Куйбышева будет пешеходной до конца лета в выходные дни, в эти дни меняется схема движения транспорта
Улица Куйбышева будет пешеходной до конца лета в выходные дни, в эти дни меняется схема движения транспорта
На выполнение работ по семи проектам, касающимся повышения эффективности космической и авиационной промышленности.
В развитие аэрокосмического кластера Самарской области вложат 50 миллионов рублей
Сотрудник администрации Самары за получение взятки предстанет перед судом
Сотрудник администрации Самары за получение взятки предстанет перед судом
Обвиняемая получила от двух студентов более 80 тысяч рублей в качестве взятки за закрытие академических задолженностей.
В Тольятти преподаватель за получение от студентов взятки предстанет перед судом
В нем отразятся основные вехи развития города со времён Ставрополя.
На месте бывшего кинотеатра "Маяк" в Тольятти появится первый исторический сквер
Вопрос налогообложения криптовалютной отрасли должен решаться после принятия законопроекта о цифровых деньгах.
В России власти не планируют вводить особый налоговый режим для майнеров и держателей монет
сегодня  Среда, 18 июля, 16:03
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +24 °C, Тольятти  +25 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 18/07:
USD 62.44
0.18
EUR 73.24
0.44
Искать
Новости /  В стране  

Росстандарт пригрозил штрафами в процентах от оборота за недолив бензина

18 июля 2018 11:19
97
Росстандарт пригрозил штрафами в процентах от оборота за недолив бензина
С таким предложением выступил Росстандарт после выхода отчета о недоливе на 76% российских АЗС.

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предлагает ввести за недолив топлива на автозаправочных станциях наказание в виде оборотных штрафов. Об этом «Интерфаксу» заявил руководитель ведомства Алексей Абрамов.

При первом нарушении АЗС предлагается облагать штрафом в 1% от годового оборота компании, а при повторном нарушении увеличивать штраф до 3% от годового оборота. «Результаты общественного мониторинга нам дали картину, достаточно близкую к объективности. По его данным, недолив составляет от 1 до 20%. Там, где недолив более 5%, это уже, на наш взгляд, построенная система незаконного зарабатывания на потребителях», — сказал Абрамов.

Меры метрологического контроля, которые сейчас есть в распоряжении Росстандарта, не позволяют выявить подобные факты, уточнил Абрамов. По его мнению, борьбу с недоливом нужно вести по образцу борьбы с контрафактным топливом. «Нефтетрейдеры всегда ищут и находят возможность сэкономить или на качестве нефтепродуктов, которое реализуют, или на количестве топлива, которое они продают потребителю. Мы должны одновременно одинаковым образом контролировать и привлекать к ответственности по единой методологии», — отметил Абрамов.

Ведомство внесет поправки на рассмотрение госкомиссии по борьбе с контрафактом после того, как свою позицию выскажут федеральные ведомства — Минэнерго, Минпромторг, Минэкономразвития, — а также профессиональные сообщества и топливные союзы.
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
384
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
447
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
622
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2171
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2610
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
1114
Весь список

Фоторепортажи
14 июля 2018  22:46
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО Участники в танце прошли до Струковского сада.
Танцевальный парад-флэшмоб на ул. Куйбышева в Самаре: ФОТО
Участники в танце прошли до Струковского сада.
Социум
1061
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
1019
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2735
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1798
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2966
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
320
Весь список

Мероприятия
Гериатрическая бригада осмотрит пожилых жителей Тольятти
В Самарской области специалисты подвели итоги акции «Подари мне жизнь»
В Самаре на набережной стартует третий Фестиваль по пляжным видам спорта «Самара Open Комус Fest»
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда