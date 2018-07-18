Росстандарт пригрозил штрафами в процентах от оборота за недолив бензина
18 июля 2018 11:19
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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) предлагает ввести за недолив топлива на автозаправочных станциях наказание в виде оборотных штрафов. Об этом «Интерфаксу» заявил руководитель ведомства Алексей Абрамов.
При первом нарушении АЗС предлагается облагать штрафом в 1% от годового оборота компании, а при повторном нарушении увеличивать штраф до 3% от годового оборота. «Результаты общественного мониторинга нам дали картину, достаточно близкую к объективности. По его данным, недолив составляет от 1 до 20%. Там, где недолив более 5%, это уже, на наш взгляд, построенная система незаконного зарабатывания на потребителях», — сказал Абрамов.
Меры метрологического контроля, которые сейчас есть в распоряжении Росстандарта, не позволяют выявить подобные факты, уточнил Абрамов. По его мнению, борьбу с недоливом нужно вести по образцу борьбы с контрафактным топливом. «Нефтетрейдеры всегда ищут и находят возможность сэкономить или на качестве нефтепродуктов, которое реализуют, или на количестве топлива, которое они продают потребителю. Мы должны одновременно одинаковым образом контролировать и привлекать к ответственности по единой методологии», — отметил Абрамов.
Ведомство внесет поправки на рассмотрение госкомиссии по борьбе с контрафактом после того, как свою позицию выскажут федеральные ведомства — Минэнерго, Минпромторг, Минэкономразвития, — а также профессиональные сообщества и топливные союзы.
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