Россию могут отстранить от выступления на Олимпийских играх 2020 года
23 января 2019 10:59
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Россию могут отстранить от выступления на Олимпийских играх 2020 года в том случае, если Всемирное антидопинговое агентство (WADA) выявит фальсификацию данных московской антидопинговой лаборатории. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в отчёте Комитета WADA по соответствию.
— В связи с этим Россия может лишиться права на проведение международных соревнований в течение определённого периода времени, а российские спортсмены и официальные лица могут быть не допущены к участию в Олимпийских играх 2020 года или Паралимпиаде-2020, — приводится выдержка из документа.
Речь идёт о достоверности данных, которые WADA получило из московской антидопинговой лаборатории.
Напомним, что допинговые скандалы в прошлые годы уже сказались на выступлениях России в олимпиадах. Так, в 2016 году страна участвовала в соревнованиях в усечённом формате, в 2018-м — вовсе в качестве команды под олимпийским флагом, без привязки к стране, пишет Лайф.
pixabay.com
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