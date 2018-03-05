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Россияне задолжали сто миллиардов «черным» микрокредиторам

5 марта 2018 12:32
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Россияне задолжали сто миллиардов «черным» микрокредиторам
В 2017 году количество нелегальных микрокредиторов достигло 6600.

Это втрое больше, чем количество зарегистрированных ЦБ микрофинансовых организаций (МФО).

Россияне задолжали черным кредиторам почти 100 млрд рублей, сообщает Коммерсант. Средний объем портфеля нелегального кредитора составляет примерно 10 млн рублей. В 2017 году количество нелегальных микрокредиторов достигло 6600.
Это втрое больше, чем количество зарегистрированных ЦБ микрофинансовых организаций (МФО).

По оценкам экспертов, рынок нелегальных микрокредиторов состоит преимущественно из физических лиц. Половина них имеют статус индивидуального предпринимателя. Они ведут свою работу без оглядки на законы.

К черным кредиторам обращаются люди, которым ни банки, ни МФО займов не выдают, а также довольно успешные предприниматели. Одна из причин – нежелание фиксировать в электронных системах свою финансовую информацию, особенно когда есть риск испортить кредитную историю». Кроме того с черным кредитором проще и быстрее договориться - можно ограничиться долговой распиской или оставить в залог паспорт.
Пресекать деятельность нелегальных кредиторов должны правоохранительные органы. Однако до суда дело доходит редко. Обычно разбираются лишь дела о применении физического воздействия на должника.
Участники рынка опасаются усугубления ситуации на фоне ужесточение регулирования для легальных кредиторов.

«ФедералПресс» напоминает, в феврале ЦБ подготовил законопроект, который предусматривает ограничение размера процентов по микрозаймам до 2,5-кратной суммы потребительского кредита.

Главный исполнительный директор МФК «Домашние деньги» Андрей Бахвалов считает, что это приведет к резкому приросту серых игроков и сведет к нулю работу по очистке рынка. Потребность населения в займах высока, а в реалиях, когда большинство МФО перестанут функционировать, гражданам придется идти к тем, кто работает вне правового поля», – отметил он.


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