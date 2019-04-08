Россияне вдвое переплачивают за перелеты в европейские столицы
8 апреля 2019 12:20
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Посещение провинциальных городов позволяет еще и сэкономить половину стоимости авиабилета, сообщает Aviasales.
Специалисты сервиса опросили 30 тысяч туристов и выяснили, что большинство из них сначала предпочли бы посетить города, находящиеся на периферии страны, а затем — столицу. Такой выбор обусловлен стоимостью перелета: цена авиабилетов в мегаполисы в два раза выше.
Анализ бронирований показал, что в прошлом году больше всего путешественники переплатили за перелет в Венгрию. Билеты в Будапешт в среднем обходились в 13,5 тысячи рублей, в то время как в Дебрецен — в два раза дешевле, пишут "РИА Новости".
Стоимость авиабилетов в Париж в среднем составляет 17 тысяч рублей, а в Страсбург — на 52% меньше.
В Карловы Вары можно слетать из Москвы за девять тысяч рублей, а в Прагу дорога обойдется в два раза дороже.
В Берлин можно улететь за 11 тысяч рублей, а авиабилеты в Лейпциг обходятся на 35% дешевле.
Перелет в Рим стоит в среднем 16 тысяч рублей, но можно заплатить на 20% меньше, если пунктом назначения выбрать Верону, отметили специалисты сервиса.
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