Россияне сохранили лидерство в медальном зачете в ЧЕ по летним видам спорта
12 августа 2018 12:25
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Сборная России сохранила лидерство в общекомандном медальном зачете объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. По итогам девяти медальных дней в активе нашей команды 57 наград – 28 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых.
В субботу сборная России выиграла три медали – два золота и бронзу. Напомню, первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит в Глазго, Эдинбурге и Берлине, турнир завершается сегодня, передает Радио Маяк.
Фото pixabay.com
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