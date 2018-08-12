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Новости /  В стране  

Россияне сохранили лидерство в медальном зачете в ЧЕ по летним видам спорта

12 августа 2018 12:25
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Россияне сохранили лидерство в медальном зачете в ЧЕ по летним видам спорта По итогам девяти медальных дней в активе нашей команды 57 наград.
По итогам девяти медальных дней в активе нашей команды 57 наград.

Сборная России сохранила лидерство в общекомандном медальном зачете объединенного чемпионата Европы по летним олимпийским видам спорта. По итогам девяти медальных дней в активе нашей команды 57 наград – 28 золотых, 16 серебряных и 13 бронзовых.

В субботу сборная России выиграла три медали – два золота и бронзу. Напомню, первый объединенный чемпионат Европы по летним олимпийским видам спорта проходит в Глазго, Эдинбурге и Берлине, турнир завершается сегодня, передает Радио Маяк.

Фото pixabay.com


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