Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом
12 июля 2018 13:05
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Международную космическую станцию (МКС) россияне смогут увидеть невооруженным глазом в период с 12 до 21 июля, орбитальный комплекс в эти дни будет заметен в виде быстро двигающейся звезды.
«Рассчитать время и траекторию полета МКС для разных регионов России можно с помощью сайта www.heavens-above.com. Для этого необходимо выбрать свое местоположение в панели, размещенной в правом верхнем углу, а затем на главной странице раздел «Cпутники-МКС», — приводит «РИА Новости» сообщение Московского планетария.
Станция всегда движется на восток с запада, один виток она совершает за полтора часа.
МКС становится видна невооруженным глазом, когда отражает солнечный свет так же, как Луна. Чтобы увидеть станцию, надо посмотреть на небо над западным горизонтом: комплекс будет похож на немерцающую звезду белого цвета.
Для тех, кто хочет увидеть орбитальный комплекс, есть специальные приложения на смартфонах, в частности «МКС Детектор», уточняет агентство.
В начале июля сообщалось, что Россия достроит свой сегмент Международной космической станции в 2022 году, пишут "Известия".
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