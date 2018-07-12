Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Последуй хорошему примеру: прими участие в наведении порядка на фестивальной площадке
Последуй хорошему примеру: прими участие в наведении порядка на фестивальной площадке
В нем примут участие ветераны военнослужащие, кадеты ГБОУ СОШ с. Челно-Вершины, военно-патриотический клуб «Норд», спортивные команды городов и районов Самарской области, а также соседних регионов.
В Челно-Вершинском районе откроется военно-спортивный городок «Патриот»
Так как «на рынке труда остается достаточно большое количество населения, которое хочет продолжать работу».
По словам главы Роструда, повышение пенсионного возраста является подарком для предпринимателе
Помимо товаров с признаками контрафактности, маркированных всемирно растиражированным товарным знаком FIFA, самарским таможенникам пришлось столкнуться с ввозом контрафактных детских игрушек – 20 тысяч штук и автозапчастей.
В первом полугодии самарскими таможенниками из незаконного оборота изъято 247,6 тысяч единиц контрафактного товара
По мнению правительства, рост НДС в меньшей степени затронет малообеспеченных россиян.
Минфин объяснил выбор НДС, взимаемого с большинства товаров и услуг, в качестве налога для повышения
Долги мира выросли сильнее всего за два года.
Размер глобального долга в первом квартале 2018 года вырос на $8 трлн — максимальный прирост за два года
Сотрудники ГИМС регулярно проводят рейды и патрулирования акваторий региона, в ходе которых проводят разъяснительные беседы с гражданами. Однако, несмотря на проводимую работу, количество отдыхающих в непредназначенных для этого местах не убывает.
МЧС: Купание на несанкционированных пляжах может обернуться трагедией
СКР сообщил, что 9 млрд рублей, изъятые у полковника МВД Дмитрия Захарченко, были перечислены бюджет
СКР сообщил, что 9 млрд рублей, изъятые у полковника МВД Дмитрия Захарченко, были перечислены бюджет
сегодня  Четверг, 12 июля, 18:37
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +26 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/07:
USD 62.1
-0.34
EUR 72.85
-0.5
Искать
Новости /  В стране  

Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом

12 июля 2018 13:05
170
Россияне смогут увидеть МКС невооруженным глазом
Орбитальный комплекс в эти дни будет заметен в виде быстро двигающейся звезды.

Международную космическую станцию (МКС) россияне смогут увидеть невооруженным глазом в период с 12 до 21 июля, орбитальный комплекс в эти дни будет заметен в виде быстро двигающейся звезды.

«Рассчитать время и траекторию полета МКС для разных регионов России можно с помощью сайта www.heavens-above.com. Для этого необходимо выбрать свое местоположение в панели, размещенной в правом верхнем углу, а затем на главной странице раздел «Cпутники-МКС», — приводит «РИА Новости» сообщение Московского планетария.

Станция всегда движется на восток с запада, один виток она совершает за полтора часа.

МКС становится видна невооруженным глазом, когда отражает солнечный свет так же, как Луна. Чтобы увидеть станцию, надо посмотреть на небо над западным горизонтом: комплекс будет похож на немерцающую звезду белого цвета.

Для тех, кто хочет увидеть орбитальный комплекс, есть специальные приложения на смартфонах, в частности «МКС Детектор», уточняет агентство.

В начале июля сообщалось, что Россия достроит свой сегмент Международной космической станции в 2022 году, пишут "Известия".
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
12 июля 2018  11:11
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов Они унесли с собой 26 гаджетов.
Четверо подростков за 30 секунд ограбили магазин на 27 тысяч долларов
Они унесли с собой 26 гаджетов.
Происшествия
182
10 июля 2018  09:29
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Рыбаки на Волге под Сызранью засняли крупное нефтяное пятно
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра.
Экология
279
3 июля 2018  12:53
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
Самарская киностудия «Три товарища» представила документальный фильм о Самарском крае
В документальный фильм вошли красивейшие места Самарской области.
Культура
472
1 июля 2018  11:11
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
В центре Самары очевидцы засняли на видео смерч
Местные жители гадают, что стало причиной явления.
Происшествия
2001
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
2425
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
961
Весь список

Фоторепортажи
7 июля 2018  21:08
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
Множество самарцев смотрели в фан-зоне матч между сборными Англии и Швеции: ФОТО
А в 22:00 по самарскому времени там начнется трансляция матча между командами России и Хорватии.
ЧМ-2018
864
1 июля 2018  08:50
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
В Самаре по ул. Куйбышева прошел карнавал в честь ЧМ: ФОТО
Он был посвящен предстоящему матчу Бразилия-Мексика. Социум
2577
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1639
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2815
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
229
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
580
Весь список

Мероприятия
Дмитрий Азаров: "Самое замечательное, что есть у Почты России - это люди, которые здесь работают"
В УФССП России по Самарской области пройдёт День единого приема граждан
Программа фестиваля болельщиков в Самаре на 11 июля
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда