Россияне смогут получить миллионы рублей за помощь полиции
27 августа 2018 10:37
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Вознаграждение до нескольких миллионов рублей смогут получить россияне, если помогут правоохранительным органам в раскрытии преступлений и задержании преступников. Соответствующий приказ МВД вступил в силу в понедельник, 27 августа.
Выплачивать деньги будут после задержания лиц, за розыск которых объявлено вознаграждение, а также после предъявления обвинения лицам, причастность которых к преступлению установлена по предоставленной информации. По каждому случаю будет выдано заключение о результативности предоставленных сведений.
Сумму вознаграждения до 500 тысяч рублей будет устанавливать руководитель территориального органа МВД, до трёх миллионов будет выплачиваться по решению замминистра, выплату более этой суммы будет назначать сам глава МВД.
Приказ был зарегистрирован в Минюсте около недели назад. Решение о разработке этого документа было принято на коллегии МВД в ноябре 2016 года. Тогда благодаря появившемуся на сайте ведомства списку десяти самых опасных разыскиваемых преступников России, за помощь в задержании которых объявили награду в один миллион рублей, летом 2017 года во Владимирской области был задержан Александр Шарапов — киллер ореховской ОПГ. Он 13 лет находился в федеральном розыске, пишет Лайф.
Фото pixabay.com
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