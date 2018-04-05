Россияне рассказали о затратах на ведение «нормальной жизни»
5 апреля 2018 09:48
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Для нормального уровня жизни средней российской семье из трех человек необходимо ежемесячно иметь 75,9 тыс. рублей. Об этом сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на исследовательский холдинг «Ромир».
Согласно результатам опроса, каждой пятой семье (21%) достаточно иметь 20-45 тыс. рублей. Две трети семей (66%) считают, что им необходимо 45-120 тыс. рублей. Оставшиеся 13% заявили, что им нужно более 120 тыс. рублей.
«Таким образом, средняя российская семья претендуют на ежемесячный доход в 75 тыс. 900 рублей», — сказано в результатах исследования.
Эксперты отмечают, что жители больших городов традиционно претендуют на большие затраты, чем проживающие в небольших населенных пунктах.
Как правило, в городах-миллионниках занятое население претендует на доход в 91,6 тыс. рублей, в полумиллионниках – на 80,2 тыс. рублей, в стотысячниках — на 75 тыс. рублей, а жители сельской местности ограничиваются доходом в 61,5 тыс. рублей в месяц.
Опрос проводился среди 1,5 тыс. человек возрастом старше 18 лет, сообщают "Известия".
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