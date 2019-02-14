Россияне рассказали о планах на День влюбленных
14 февраля 2019 09:14
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День влюбленных 14 февраля не планируют отмечать 60% россиян. Они считают праздник чуждым традициям страны или продуктом маркетологов. Об этом «Известия» узнали по результатам опроса сайта объявлений Авито.
Всего было опрошено более 3 тыс. россиян. Те, кто все-таки собирается отметить праздник, сделают это дома — за этот вариант проголосовали 68% респондентов. В ресторан пойдут около 17%, устроить оригинальное свидание планируют около 15% опрошенных, а вот провести романтические выходные за границей — самый непопулярный вариант, за него голосовало всего около 2%.
Дарить подарки будут 53% мужчин и 50% женщин. При этом, чем моложе респондент, тем больше у него желание сделать партнеру презент.
Большинство мужчин потратит на подарок от одной до трех тыс., женщины планируют уложиться в тысячу рублей.
Мужчины собираются дарить цветы (61%), сладости (26%) или ювелирные украшения (24%). От женщин можно будет получить подарок в виде предмета для хобби и отдыха (30%), одежду (29%) или парфюм (23%).
Подарить можно будет и валентинку. 13 февраля соцсеть «ВКонтакте» запустила сервис «Коробка для валентинок». С его помощью можно делиться анонимными поздравлениями.
Фото: pixabay.com
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