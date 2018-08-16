Россияне прогнозируют увеличение числа безработных
16 августа 2018 12:14
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Опрос среди населения России показал, что местные жители ожидают увеличения безработных в этом году, сообщает ФедералПресс. Так, почти половина опрошенных, 44 %, уверены, что такая ситуация сложится уже в течение года. Среди респондентов в возрасте от 40 до 54 лет так считают 49 %. А среди более молодых жителей России в возрасте от 18 до 24 лет придерживаются такого мнения 37 %.
О возможном снижении безработицы говорят только 5 % опрошенных. Итоги исследования подведены в середине июля. Участие в опросе приняли 1600 человек в 136 населенных пунктах и 52 субъектах России, пишет Интерфакс.
Фото pixabay.com
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