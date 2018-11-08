Россияне предпочитают отечественные продукты и импортную бытовую технику
8 ноября 2018 09:10
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Россияне предпочитают отечественные продукты и импортную бытовую технику. Об этом свидетельствует опрос ВЦИОМ, который приурочен к Всемирному дню качества. При равной цене потребители предпочтут купить российские овощи, рыбу и мясо, молочные продукты, фрукты, макароны и шоколад. На импортные бренды россияне ориентируются при покупке одежды, обуви, бытовой техники и электроники.
При выборе продуктов большинство респондентов обращают внимание на их срок годности, а также состав и содержание ингредиентов и информацию о производителе. При этом подавляющее большинство опрошенных скептично относится к информации о составе продуктов, которую производитель указывает на упаковке, передает Радио Маяк.
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