Россияне ожидают ухудшения экономической ситуации
8 августа 2018 13:00
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Среди россиян проведен социологический опрос. Речь идет об экономических ожиданиях жителей России. Исследование показало, что о благоприятных перспективах говорят 30% опрошенных. Столько же человек считают наоборот и в ближайших год улучшения ожидать не придется. Отмечается, что доля этой категории опрошенных в сравнении с аналогичным опросом в мае увеличилась на 9%.
Социологи уточняют, что еще два года назад 60% респондентов не боялись изменений в материальном положении их семей. В этот раз количество поддержавших такое утверждение снизилось до 45%.
Одной из главных причин ожидания неблагоприятной экономической ситуации социологи считают повышение налогов, пишет Интерфакс.
Ранее сообщалось, в ходе опроса специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) большинство россиян хочет жить в своей стране. Количество жителей России, готовых эмигрировать за рубеж, существенно сократилось по сравнению с 1991 годом с 16 до 10 %. В то же время увеличилось количество тех, кто связывает свою жизнь с Россией – с 70 % в 1991-м до 88 % в 2018 году, пишет "ФедералПресс".
Фото: pixabay.com
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