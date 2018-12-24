Россияне определились с именами для пяти аэропортов
24 декабря 2018 11:59
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Голосовавшие за выбор имени для российских аэропортов определились с пятью названиями воздушных гаваней. Результаты второго тура конкурса «Великие имена России», который проходил в нескольких регионах с 10 до 23 декабря, появились в воскресенье.
«В ближайшее время в Общественной палате РФ пройдет встреча организаторов проекта с собственниками аэропортов, на которой будут обсуждаться практические аспекты интеграции великих имен в общественное пространство аэропортов», – говорится на сайте проекта.
Участники проекта проголосовали за следующие названия: аэропорт Архангельска предложили назвать именем писателя Федора Абрамова 63 % голосов, Внуково советуют дать имя авиаконструктора Андрея Туполева 48 % проголосовавших, аэропорту Нижневартовска – нефтяника Виктора Муравленко (58 %), аэропорту Пензы – публициста Виссариона Белинского (46 %), а аэропорту Пулково 40 % проголосовавших посоветовали дать имя писателя Федора Достоевского.
Впрочем, в Совете федерации ранее выступили с критикой данного проекта. Так, сенатор от Мурманской области Игорь Чернышенко заявил, что идея присвоить аэропорту Мурманска имя Николая II вызвала протесты местного населения. По его словам, 86 % жителей области требуют оставить аэропорту прежнее название «Город-герой Мурманск».
Сенатор Людмила Нарусова обратила внимание на то, что выбор имен вступает в противоречие с федеральным законом «О наименованиях географических объектов». Согласно документу, присвоение имен выдающихся личностей допустимо только для безымянных объектов.
По итогам споров спикер Совета федерации Валентина Матвиенко пообещала разработать рекомендации на этот счет, которые в дальнейшем будут направлены организаторам конкурса.
Ранее секретарь общественной палаты России Валерий Фадеев заявил, что собирается встретиться с менеджерами и владельцами аэропортов, которые участвовали в конкурсе «Великие имена России». Он намерен поговорить с ними об обустройстве зон с экспозициями, которые должны быть сделаны в честь имен победителей, пишет "ФедералПресс".
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