Россияне не готовы платить пошлины на интернет-покупки
23 июля 2018 13:52
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Только 9% россиян готовы платить пошлины на покупки в иностранных интернет-магазинах при любой сумме покупки. Это показал опрос, проведенный холдингом «Ромир». По его данным, если порог беспошлинного ввоза товаров будет снижен до €200, 35% россиян, которые покупают товары в зарубежных интернет-магазинах, откажутся от заказов, потому что покупки станут невыгодными.
22% участников опроса заявили, что будут искать варианты, чтобы не платить пошлину в случае, если она будет введена. 27% сообщили, что и так следят за этим.
17 июня Федеральная таможенная служба обратилась в Минфин с предложением облагать пошлинами покупки любой стоимости, сделанные в зарубежных интернет-магазинах. В свою очередь Минфин предлагал понизить беспошлинный порог с €1 тыс. до €500 уже с 1 июля 2018 года, но правительство эту идею пока не одобрило.
В Минпромторге высказывались против понижения порога беспошлинной торговли. По мнению министерства, это уменьшит ассортимент для потребителя, но производство отечественной продукции стимулировать не будет.
Сейчас в России пошлиной не облагаются посылки из-за рубежа, общий вес которых за месяц не превышает 31 кг, а стоимость — €1 тыс. При превышении этой суммы пошлина составляет 30%, но не менее €4 за 1 кг.
В опросе приняли участие 4 тыс. человек в возрасте от 18 до 60 лет — жители городов с населением свыше 0,5 млн человек, пишут "Известия".
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