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Россияне назвали главные просьбы к Деду Морозу

29 декабря 2018 10:20
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Россияне назвали главные просьбы к Деду Морозу
Среди пожеланий, которые озвучили россияне, — квартиры, карьера, повышение зарплаты.

Россияне хотели бы попросить у Деда Мороза принести в Новом году здоровья и мира. Деньги оказались на третьем месте, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Себе, родственникам и всем людям просят здоровья 37% опрошенных социологами. Чаще всего этого «подарка» ждут люди старше 60 лет, передает 29 декабря «РИА Новости». Мира во всем мире хотели бы попросить 10% респондентов, а материального благосостояния попросили 9% опрошенных.

Среди пожеланий, которые озвучили россияне, — квартиры, карьера, повышение зарплаты. 5% пожелали благополучия все людям. В исследовании ВЦИОМ отмечается, что граждане России в том числе просят благополучия в семье, снижения цен, стабильности, закрытия долгов и кредитов.

Опрос был проведен 14 декабря 2018 года методом телефонного интервью 1,6 тыс. респондентов старше 18 лет, пишут "Известия".


pixabay.com
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