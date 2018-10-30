Россияне набрали рекордное количество кредитов для погашения старых долгов
30 октября 2018 13:49
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За первые шесть месяцев текущего года россияне взяли рекордный объем средств на погашение кредитов – 68,3 млрд рублей. Это в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет "ФедералПресс".
Чаще всего россияне рефинансируют потребительские кредиты. В первом полугодии объем таких договоров вырос в два раза и составил 14,6 млрд рублей. Также выросли объемы рефинансирования автокредитов — до 171,9 млн рублей (в 1,6 раза больше, чем в прошлом году) и кредитных карт — до 57 млн рублей (в 2,3 раза больше).
Также выросло и количество договоров рефинансирования. В январе-июне текущего года было заключено больше 131 тысячи договоров. В первые шесть месяцев прошлого года – 92 тысячи.
Доля рефинансирования потребкредитов от всех выдач составила 2,28 %. Это в полтора раза больше, чем за аналогичный период 2017 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование бюро кредитных историй «Эквифакс».
Фото pixabay.com
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