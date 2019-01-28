Россиянам предложили доход в 60 тысяч рублей за продажу информации о себе
28 января 2019 11:59
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У граждан России может появиться возможность продавать свои персональные данные. Авторами идеи выступают специалисты Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), они же оценивают такой продукт в 60 тысяч рублей в год, пишет "ФедералПресс".
По данным Фонда, в настоящее время нет четкого ответа на вопрос, кому принадлежат персональные данные россиян. В связи с этим некоторые операторы продают эти данные другим компаниям без согласия людей, а некоторые наоборот опасаются ими торговать. Эксперты же предлагают внести изменения в закон «Об информации», чтобы прояснить ситуацию с персональными данными россиян.
При этом Фонд предлагает ввести в оборот новый термин – деперсонализированные данные, и разрешить их свободное обращение на рынке. Так, люди смогут продавать свои данные и зарабатывать на этом от 15 до 60 тысяч рублей в год. Также отмечается, что это будет мотивировать их регистрироваться в качестве самозанятых, что будет приносить в бюджет дополнительные деньги. Новые изменения позволят создать инструмент легального обмена пользовательскими данными.
В свою очередь глава департамента по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит заявил, что концепция красивая, но будет требовать законопослушности всех участников цепочки. По его мнению, плата в 60 тысяч рублей в год завышена, на самом деле сумма будет заметно ниже – лишь пару тысяч рублей, пишет «Коммерсантъ».
Фото pixabay.com
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