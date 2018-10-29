Россиянам по ошибке списали более 5 млн штрафов ГИБДД
29 октября 2018 12:05
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Госавтоинспекция не смогла вынести постановления о более чем 5 млн штрафов из-за технической ошибки в базе данных. Острее всего ситуация ощущается в Москве, где фиксируется 25–30% всех нарушений, сообщил «Коммерсанту» начальник ведомства Михаил Черников.
По его словам, техническая ошибка привела к тому, что адреса многих автовладельцев указываются некорректно либо не указываются вовсе. В результате таким автовладельцам просто невозможно прислать штрафы.
«То дом не указали, то квартиру, то фамилию половинчато»,— рассказал Черников на прошедшей в Сочи всероссийской ведомственной конференции.
По данным источников издания, из-за таких ошибок программа, которая формирует постановления, просто отправляла документы в корзину. Таким образом, они так и не дошли до адресатов.
С 20 октября в России вступили в силу новые правила восстановления водительских прав. Теперь восстановить удостоверение автомобилисты смогут только после того, как оплатят все штрафы. Также им придется пересдать экзамен на знание правил дорожного движения, пишут "Известия".
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