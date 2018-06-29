Я нашел ошибку
Главные новости: 
Михаил Бабич поощрил сотрудников правоохранительных органов Самарской области в связи с 300-летием российской полиции
Михаил Бабич поощрил сотрудников правоохранительных органов Самарской области в связи с 300-летием российской полиции
30 июня и 1 июля в Самаре на пешеходной ул. Куйбышева пройдут грандиозные карнавальные шествия в честь ЧМ-2018.
В Самаре в выходные карнавал!
Главной темой танцевального парада в субботу будут латиноамериканские танцы.
Настоящий бразильский карнавал устроят в Самаре в преддверии матча между Бразилией и Мексикой
Детальный аудит громко анонсированных в предыдущие пять лет «проектов созидания» и последовательное наведение порядка во всех сферах государственного управления - первоочередная задача, поставленная главой региона Дмитрием Азаровым.
Курам на смех: Долгострой Сергиевской птицефабрики стал памятником неэффективной и бесконтрольной траты бюджетных денег
Дмитрий Азаров о том, будет ли улица Куйбышева пешеходной
Дмитрий Азаров о том, будет ли улица Куйбышева пешеходной
Советник директора Росгвардии принял участие в стратегической сессии в Южном городе.
Александр Хинштейн возьмет на контроль проблемы Волжского района Самары
Это позволит снизить издержки залогодержателя, что будет способствовать созданию более выгодных условий для заемщика, полагают разработчики закона.
Росреестр Самарской области: Ипотечная закладная станет электронной
Речь идет о реализации госпрограммы устойчивого развития сельских территорий.
Дмитрий Азаров проводит большое совещание с руководством районов, профильных министерств и активными жителями
сегодня  Пятница, 29 июня, 17:43
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +29 °C, Тольятти  +28 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 29/06:
USD 63.29
0.15
EUR 73.09
-0.51
Искать
Новости /  В стране  

Россиян ждут сразу несколько изменений, которые вступают в силу с июля

29 июня 2018 12:46
201
Россиян ждут сразу несколько изменений, которые вступают в силу с июля
Это перечисление зарплат бюджетникам на карты «Мир», действие новой формы полиса ОСАГО, вступление в силу так называемого «закона Яровой» и многое другое.

Через два года НСПК может стать лидером среди платежных систем России
Одним из важных нововведений станет то, что с 1 июля в России зарплаты работников бюджетных организаций и студенческие стипендии будут приходить только на карты «Мир». Изменения были внесены в федеральный закон «О национальной платежной системе».

Как сообщают журналисты, с июля банки обязаны блокировать переводы зарплат на карты других платежных систем. В таком случае средства вернутся работодателю, а получить их сотрудники смогут уже по месту работы.

Изменения коснутся и полисов ОСАГО. Согласно указанию Центробанка, с июля форма документа станет единой для бумажной и электронной версии.

Так, во внешнем виде документа появится QR-код, который предоставит информацию о транспортном средстве. Также там появятся данные о владельце машины и периоде разрешенной эксплуатации по страховке.

Помимо этого, с 1 июля в России появится электронная закладная, которая будет использоваться при выдаче ипотечного кредита. Это станет первым шагом на пути оформления ипотеки в режиме онлайн.

Согласно внесенным в законодательство изменениям, в электронном документе будут отражены все необходимые сведения. В том числе данные о залогодателе и о заемщике, дата и место заключения договора, сумма кредита и срок ее уплаты.

Кроме того, со следующего месяца вступает в силу закон, который был инициирован депутатом Госдумы Ириной Яровой, и подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2016 года. Согласно документу, операторы связи и интернет провайдеры обязаны будут до шести месяцев хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникаций абонентов.

С июля изменения вступают в силу, но пока хранение информации будет осуществляться в нулевом объеме. Только с 1 октября компании будут обязаны хранить трафик за последние 30 суток, а в течение пяти лет они должны будут наращивать объем хранимых данных на 15% ежегодно.

Как уточняется в принятом законопроекте, доступ к данным будут иметь сотрудники правоохранительных органов с целью предотвращения терактов в стране. Сейчас операторы обязаны хранить в течение полугода только информацию о фактах соединения.

Еще одно изменение коснется автомобилистов. С 3 июля определить уровень алкогольного опьянения у водителя можно будет как с помощью алкотестера, так и анализа крови.

Сейчас анализы крови суды не принимают за улику, так как в законе не прописана возможность устанавливать трезвость данным способом. Законом устанавливается, что уровень алкоголя не должен превышать 0,3 грамма на литр крови или 0,3 промилле.

Также с 15 июля вступают в силу новые правила маркировки содержащих молоко продуктов. Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии, на упаковках появится информация о содержании заменителей молочного жира, изготовленных на основе растительных масел.

Также с 1 июля в качестве эксперимента маркировать свои изделия будут обязаны производители табачной продукции. Пока это правило будут соблюдать производители табака и сигарет на добровольной основе, пишут "Известия".

Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии





Видео
25 июня 2018  10:34
Сборная России показала, как их встретили в Самаре Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице.
Сборная России показала, как их встретили в Самаре
Не менее колоритно приветствовали игроков в гостинице. 
ЧМ-2018
1955
20 июня 2018  14:02
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Подписано трехстороннее соглашение о сотрудничестве с нацпарком Самарская лука
Договор заключен между Ставропольским районом, г.о.Жигулевск и национальным парком. Экология
661
19 июня 2018  12:28
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке Спасли застрявших случайные прохожие.
В Новосибирске посетители аттракциона зависли вниз головой на верхней точке: видео
Спасли застрявших случайные прохожие. 
Происшествия
740
16 июня 2018  10:03
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Новой системой управления светофорами оборудовали Московское шоссе и Ново-Садовую в Самаре
Она значительно улучшила пропускную способность на всем протяжении участка.
Транспорт
186
11 июня 2018  10:54
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Ролик о самарском герое открыл всероссийский марафон Росгвардии, приуроченный к 12 июня
Он посвящен памяти Героя России Евгения Золотухина.
Социум
128
9 июня 2018  09:02
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Владимир Путин: Видеообращение по случаю открытия чемпионата мира по футболу FIFA
Президент приветствовал поклонников футбола и лучшие футбольные сборные планеты.
ЧМ-2018
136
Весь список

Фоторепортажи
25 июня 2018  20:49
Как самарцы и гости болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Как самарцы и гости города болели за сборную Росси в фан-зоне: ФОТО
Поддержать нашу команду собралась полная площадь. ЧМ-2018
1260
24 июня 2018  21:18
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
В Самаре состоялось шествие-флешмоб в поддержку сборной России по футболу: ФОТО
Участники прошли по ул.Куйбышева до Струковского парка.
ЧМ-2018
2471
2 июня 2018  20:11
В Самаре проходит фестиваль ВолгаФест: ФОТО В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
В Самаре проходит фестиваль "ВолгаФест": ФОТО
В каждой из тематических зон гостей ожидает собственная программа.
Культура
120
10 мая 2018  10:20
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
В Самаре в День Победы прошли праздничные гуляния: ФОТО
Гостей ждали выступления творческих коллективов города, работа полевой кухни.
Социум
504
5 мая 2018  17:08
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Победы: ФОТО
Вход на репетицию был свободным для всех желающих.
Социум
789
1 мая 2018  19:22
День весны и Труда в Самаре: ФОТО Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
День весны и Труда в Самаре: ФОТО
Помимо площади Куйбышева праздничные мероприятия прошли на второй очереди набережной Волги.
Социум
958
Весь список

Мероприятия
В Самаре отпразднуют Сабантуй
На сызранский фестиваль «Рыба-раки» приедет Международный Арт-поезд
«Барабаны мира» приглашают гостей на юбилейный фестиваль в Самарской области
Весь список
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда