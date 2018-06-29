Россиян ждут сразу несколько изменений, которые вступают в силу с июля
29 июня 2018 12:46
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Через два года НСПК может стать лидером среди платежных систем России
Одним из важных нововведений станет то, что с 1 июля в России зарплаты работников бюджетных организаций и студенческие стипендии будут приходить только на карты «Мир». Изменения были внесены в федеральный закон «О национальной платежной системе».
Как сообщают журналисты, с июля банки обязаны блокировать переводы зарплат на карты других платежных систем. В таком случае средства вернутся работодателю, а получить их сотрудники смогут уже по месту работы.
Изменения коснутся и полисов ОСАГО. Согласно указанию Центробанка, с июля форма документа станет единой для бумажной и электронной версии.
Так, во внешнем виде документа появится QR-код, который предоставит информацию о транспортном средстве. Также там появятся данные о владельце машины и периоде разрешенной эксплуатации по страховке.
Помимо этого, с 1 июля в России появится электронная закладная, которая будет использоваться при выдаче ипотечного кредита. Это станет первым шагом на пути оформления ипотеки в режиме онлайн.
Согласно внесенным в законодательство изменениям, в электронном документе будут отражены все необходимые сведения. В том числе данные о залогодателе и о заемщике, дата и место заключения договора, сумма кредита и срок ее уплаты.
Кроме того, со следующего месяца вступает в силу закон, который был инициирован депутатом Госдумы Ириной Яровой, и подписан президентом России Владимиром Путиным в июле 2016 года. Согласно документу, операторы связи и интернет провайдеры обязаны будут до шести месяцев хранить аудиозаписи разговоров, всю переписку и другие виды коммуникаций абонентов.
С июля изменения вступают в силу, но пока хранение информации будет осуществляться в нулевом объеме. Только с 1 октября компании будут обязаны хранить трафик за последние 30 суток, а в течение пяти лет они должны будут наращивать объем хранимых данных на 15% ежегодно.
Как уточняется в принятом законопроекте, доступ к данным будут иметь сотрудники правоохранительных органов с целью предотвращения терактов в стране. Сейчас операторы обязаны хранить в течение полугода только информацию о фактах соединения.
Еще одно изменение коснется автомобилистов. С 3 июля определить уровень алкогольного опьянения у водителя можно будет как с помощью алкотестера, так и анализа крови.
Сейчас анализы крови суды не принимают за улику, так как в законе не прописана возможность устанавливать трезвость данным способом. Законом устанавливается, что уровень алкоголя не должен превышать 0,3 грамма на литр крови или 0,3 промилле.
Также с 15 июля вступают в силу новые правила маркировки содержащих молоко продуктов. Согласно решению Совета Евразийской экономической комиссии, на упаковках появится информация о содержании заменителей молочного жира, изготовленных на основе растительных масел.
Также с 1 июля в качестве эксперимента маркировать свои изделия будут обязаны производители табачной продукции. Пока это правило будут соблюдать производители табака и сигарет на добровольной основе, пишут "Известия".
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