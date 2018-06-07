Россиян ждет короткая рабочая неделя после Дня России
7 июня 2018 11:49
Следующая рабочая неделя в России будет трехдневной. Она начнется в среду, 13 июня, и продлится до пятницы, 15 июня, включительно.
То есть, по сравнению с нынешней «длинной», она будет вдвое короче.
Эта рабочая неделя продлится шесть дней за счет того, что суббота, 9 июня, станет рабочей, а понедельник, 11 июня, — нерабочий день за счет переноса выходного с субботы.
Таким образом, у россиян в связи с празднованием Дня России (12 июня) будет три выходных дня подряд, с воскресенья, 10 июня, по вторник, 12 июня, включительно, пишут "Известия".
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