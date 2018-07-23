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Россиян предупредили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии

23 июля 2018 10:49
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Россиян предупредили о вспышке желтой лихорадки в Бразилии
ВОЗ рекомендовала туристам посещать опасные районы только при наличии специальной прививки.

Роспотребнадзор предупредил российских туристов о сильной вспышке желтой лихорадки в Бразилии и призвал учитывать это при планировании поездок.

Как сообщается на сайте ведомства, в южноамериканской стране уже подтвердилось более 1,2 тыс. случаев заболевания, 415 из которых закончились смертью больных.

Больше всего случаев зарегистрировано в штатах Минас-Жерайс, Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро на юго-востоке страны. ВОЗ рекомендовала туристам посещать указанные штаты только при наличии специальной прививки.

В середине июля Роспотребнадзор предупредил россиян, планирующих поездку в США, о вспышке циклоспороза в штатах Иллинойс и Айова. Всего было зарегистрировано более 100 случаев заболевания, связанных с употреблением салатов в ресторанах McDonald's, пишут "Известия".
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