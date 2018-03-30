Россия высылает 60 американских дипломатов и закрывает генконсульство США в Петербурге
30 марта 2018 09:17
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В ответ на высылку российских дипломатов из Америки, в том числе – 12 сотрудников российской миссии при ООН – Москва, руководствуясь принципами взаимности, объявила "персона нон грата" 60 американских дипломатов и закрыла генконсульство США в Санкт-Петербурге.
Американские представители должны освободить помещение до 31 марта. Об этом министр иностранных дел Сергей Лавров. "В случае продолжения враждебных действий Вашингтона против российских дипломатических учреждений в США – Москва предпримет дополнительные ответные меры", сообщает министерство иностранных дел.
От посла Джона Хантсмана, который был вызван на Смоленскую площадь, потребовали разъяснения его высказываний "о возможности ареста российских государственных активов в Соединённых Штатах"., передает Радио Маяк.
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