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Россия ракетой "Союз-2-1Б" запустит новый спутник для Египта

22 июня 2018 10:18
95
Россия ракетой
Старт планируется в конце года.

Коммерческий запуск ракеты-носителя "Союз-2-1Б" с египетским спутником EgyptSat-A намечен на конец 2018 года, сообщил РИА Новости источник на космодроме.
EgyptSat-A должен будет заменить спутник российского производства EgyptSat-2, связь с которым оборвалась в апреле 2015 года, пишет издание.

"В конце 2018 года предполагается запуск ракеты "Союз-2-1Б" по коммерческой программе с египетским спутником EgyptSat-A. Изготовитель спутника — РКК "Энергия" — утверждает, что работы по созданию спутника идут по графику и в конце ноября – начале декабря запуск будет произведен", — сказал источник.
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