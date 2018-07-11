Россия приостанавливает пуски с Байконура
11 июля 2018 09:10
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Космические пуски с Байконура не будут производиться ближайшие три месяца. Их возобновление намечено на октябрь.
«В июле, августе и сентябре пусков не будет. Ближайшие пусковые события ожидаются в октябре. Речь идет о старте пилотируемого космического корабля «Союз МС-10» 11 октября», — приводит «РИА Новости» сообщение источников на космодроме.
В этом году Россия провела пять запусков с Байконура, три с Плесецка и один с космодрома Восточный.
10 июля с Байконура был запущен грузовой корабль «Прогресс МС-09», который впервые добрался до Международной космической станции (МКС) по сверхкороткой схеме.
11 октября с Байконура на МКС будут отправлены российский космонавт Алексей Овчинин и астронавт США Ник Хейг.
Также в конце октября ожидается запуск грузового корабля «Прогресс МС-10».
На сегодняшний день РФ осуществила девять космических запусков. Лидером остается Китай, у которого 19 космических пусков, вторыми идут США — 18, пишут "Известия".
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