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Россия построит лунный космический корабль «Союз» на свои средства

20 января 2019 12:56
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Россия построит лунный космический корабль «Союз» на свои средства
Ранее посадочную станцию планировали запустить в космос в 2023 году.

Россия решила вести разработку модификации космического корабля «Союз» для полетов к Луне за свой счет, без материального участия США. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник в ракетно-космической области.

10 января генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о переносе на год запуска к Луне орбитального аппарата «Луна-26». Посадочную станцию планировали запустить в космос в 2023 году.

4 января Рогозин объявил, что в России к 2028 году создадут новую ракету-носитель сверхтяжелого класса «Енисей», которая должна будет выводить на низкую околоземную орбиту более 70 т груза. Ее основное назначение — обеспечение полетов в дальний космос, в частности к Луне и Марсу.

Руководство российской космической отрасли ставит огромные, очень смелые задачи, включающие в себя и высадку на Луну, и строительство лунного поселения. При этом финансовые возможности нашей страны пока не позволяют реализовать их в полной мере, пишут "Известия".


pixabay.com
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