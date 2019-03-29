Россия попала в список стран с самым большим давлением власти на артистов
29 марта 2019 13:53
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Эксперты узнали, в каких странах власть оказывает наибольшее давление на артистов и музыкантов. Россия стала одним из лидеров.
Некоммерческая организация Freemuse узнала, в каких странах власть оказывает наибольшее давление на артистов и музыкантов. Чтобы составить рейтинг, было проведено исследование.
Так, за прошлый год в 80 странах было зафиксировано около 700 случаев нарушения права на творческое самовыражение. В семи странах, а также в России и США, артистов обвинили в терроризме. Чаще всего они становились жертвами преследования из-за критика власти.
Всего за прошлый год были арестованы более 150 артистов. Кроме этого, 19 человек лишились свободы, а четверо деятелей искусства были убиты, двое из которых в Пакистане.
После проведения исследования, эксперты сделали вывод, что Россия стала одним из лидеров среди государств, где ущемляются права артистов. Помимо нашей страны давление на них оказывается в Испании, Турции, Китае, Египте, Иране и Кубе, пишет ФедералПресс.
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