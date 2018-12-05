Россия может принять участие в создании международной окололунной станции
5 декабря 2018 09:23
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Россия может принять участие в создании международной окололунной станции в случае принятия решения о вхождении в проект, не ранее чем с 2026 года, говорится в проекте решения Роскосмоса и РАН по итогам совместного заседания, на котором была рассмотрена российская лунная программа.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал РИА Новости, что решение о формате участия России в проекте создания окололунной станции, предлагаемой США, будет сделано после разработки российской национальной концепции освоения Луны, то есть ближе к марту. В свою очередь генконструктор пилотируемых комплексов России Евгений Микрин предлагает с 2025 года начать строить на орбите Луны российскую национальную станцию, передает Радио Маяк.
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