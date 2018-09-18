Российский самолет-разведчик Ил-20 пропал над Средиземным морем
18 сентября 2018 09:22
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Во время ударов израильской авиации по Сирии и пусков ракет с французского корабля, сообщили в Минобороны России. На борту самолета находились 14 военнослужащих. Их судьба неизвестна.
17 сентября около 11 вечера при возвращении на авиабазу Хмеймим в 35 километрах от побережья Сирии связь с экипажем Ил-20 была потеряна.
Вооруженные силы США не участвовали в ракетном обстреле сирийской провинции Латакия, во время которого с экранов радиолокаторов пропал российский военный самолет. Об этом, как передаёт ТАСС, сообщила телекомпания Си-эн-эн со ссылкой на представителя Пентагона.
По его информации, катастрофа произошла, когда сирийские военные пытались сбить запущенные по территории Сирии израильские ракеты. Армия обороны Израиля пока хранит молчание.
Фото pixabay.com
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