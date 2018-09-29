Российский этап эстафеты огня Всемирной зимней универсиады 2019 года стартует сегодня в Москве
29 сентября 2018 09:54
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Огонь по улицам столицы пронесет 51 факелоносец. В числе участников – министр спорта Павел Колобков, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов.
Эстафета огня начнется в парке "Зарядье" и пройдет по центральным набережным Москвы.
Общая протяженность маршрута – 7 с половиной километров. В связи с эстафетой в центре города в субботу будет перекрыто движение по ряду улиц. Зимняя Универсиада пройдет в следующем году в Красноярске, передает Радио Маяк.
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