Российских YouTube-блогеров хотят заставить получать лицензии
6 сентября 2018 10:59
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Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев предложил обязать видеоблогеров получать лицензии на вещание, пишет Интерфакс.
"Это нужно по причине, что все мы понимаем — самостоятельное творчество и YouTube-каналы могут порождать фейковые новости.
Футурологи уверены, что если с этим не бороться, через несколько лет мир захлестнет волна фейк-ньюс. И разобраться потом где правда, а где ложь, будет практически невозможно", - считает глава Союза журналистов Владимир Соловьев
Соловьев подчеркнул, что «китайский вариант», когда власти попросту берут и «обрубают» социальные сети, недопустим. Правительство должно поддерживать идею свободы печати.
"Нужно какое-то регулирование. Нужно осторожно и аккуратно договариваться об основных правилах поведения в интернете. Ведь пока основной критерий работы этих людей [видеоблогеров] остается их собственная совесть".
В качестве примера Соловьев привел ситуации с распространением лживых новостей после трагического пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.
"Интернет — это живая саморазвивающаяся структура, которую очень сложно ограничивать. Мы это видели на примере Telegram.
Тут надо очень осторожно к этому подходить, но при этом понимать, что с этим делать. В общем, тут есть масса разных предложений, этот вопрос пока в работе, так как он очень непростой".
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