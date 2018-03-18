Российские паралимпийцы заняли второе место в общекомандном медальном зачете Игр
18 марта 2018 11:42
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Из-за отстранения Паралимпийского комитета России в Пхёнчхане под нейтральным флагом смогли выступить только 30 российских спортсменов и шесть ведущих, которые помогают атлетам с нарушением зрения.
Победу в медальном зачете одержала сборная США, завоевавшая 36 наград: 13 золотых, 15 серебряных и восемь бронзовых. Американскую команду на Паралимпиаде представляли 68 спортсменов. Сборная Канады заняла третье место в медальной таблице. У нее 28 медалей.
18 марта на стадионе в Пхёнчхане состоится торжественная церемония закрытия Паралимпиады. В ней примут участие пости все наши спортсмены. А 19 марта российскую делегацию будут встречать в столичном аэропорту Шетреметьево, передает Радио Маяк.
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